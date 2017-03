Stalin González: La Carta Democrática no se aplicó por falta de consenso en la OEA El jefe de la fracción de la Unidad, el diputado Stalin González, informó que durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, del próximo jueves, se presentarán las cifras de pobrezas. Asimismo, dijo que la Carta Democrática no se aplicó por falta de consenso en la Organización de Estados Americano. González afirmó que el TSJ prefiere atacar al primer vicepresidente del Parlamente, Freddy Guevara, que continuar con la investigación de la corrupción en Pdvsa. Sobre las elecciones, el también dirigente de Un Nuevo Tiempo indicó que el voto está secuestrado por la propia institución electoral. “Un país sin partidos o derechos al voto no es democrático”. Del mismo modo, explicó que la Carta Democrática no se aplicó no por falta de solicitud sino por falta de consenso en el seno de la OEA. Sin embargo, alegó que “hoy ya no resulta el dinero que el Gobierno utiñizó para sobornar a la OEA”, agregó

