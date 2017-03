Sujeto cayó abatido al enfrentarse al Cicpc en La Floresta de Tinaquillo Tinaquillo, marzo 08.- En horas de la mañana de este miércoles, en el sector La Floresta del municipio Tinaquillo, cayó abatido un sujeto tras enfrentarse contra funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En medio de este hecho otra persona fue capturada. A través de fuentes extraoficiales, se conoció que el occiso respondía al nombre de Víctor José Ochoa Otaiza, de 22 años de edad, mientras que su compinche, que resultó detenido fue identificado como Luis Alfredo Rodríguez (25). Alrededor de las 06:00 de la mañana, en el sector Araguaney de la comunidad La Floresta, específicamente en la calle El Samán, los detectives en medio de las labores de patrullaje, visualizaron a estos sujetos. Trascendió que al verse interceptados por la comisión de la subdelegación Tinaquillo, los sujetos abrieron fuego contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de emplear sus armas de reglamento, por lo que se originó un intercambio de disparos. Fue de esa manera como Ochoa Otaiza, resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital “Joaquina de Rotondaro”, donde falleció en el instante en que era atendido por los galenos. En el sitio del acontecimiento, los agentes de la Policía Científica lograron aprehender a Rodríguez, a quien le incautaron un envoltorio de presunta droga denominada marihuana. Además, los investigadores colectaron como parte de las evidencias un arma de fuego, tipo escopeta. Se espera que la directiva de este cuerpo de seguridad, en las próximas horas, ofrezca la versión oficial de lo sucedido.

