Sujeto requerido por la justicia fue puesto tras las rejas San Carlos.- Un hampón que desde el año 2008 se encontraba prófugo de la justicia, fue puesto tras las rejas por funcionarios de la Policía Estadal, en San Carlos. Mediante un operativo de seguridad practicado por los agentes del Centro de Coordinación Policial Nº 01, en la avenida Ricaurte de esta localidad, arrestaron al ciudadano que responde al nombre de Marcos Daniel Lacour Hernández, de 31 años de edad, según los datos aportados por fuentes oficiales. El sujeto en cuestión posee una orden de captura la cual fue emanada el 19 de septiembre del año 2008, por el Juzgado Segundo de Control del estado Cojedes, debido a que presuntamente incurrió en el delito de hurto genérico. Los oficiales constaron que esta persona se encontraba requerida por la justicia luego de que verificaron sus datos personales a través del Sistema de Análisis y Registro Policial (SARP). Dadas las consecuencias, presentaron a Lacour Hernández, ante el referido tribunal, con el fin de que decida lo pertinente sobre esta persona inmersa en el hecho punible.

You must log in to post a comment.