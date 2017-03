@TAMARA_SUJU entregó a Luis Almagro informes sobre casos de tortura sistemática en Venezuela El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó la tarde de este viernes por vía de Twitter que sostuvo una reunión con la abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, quien le presentó informes sobre casos de tortura sistemática en Venezuela. Entregue al SG @Almagro_OEA2015 la cadena de mando por torturas sistematicas en #Venezuela contenido en Denuncia x Tortura en La Haya. https://t.co/uKaDvbAzo5 — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 3, 2017 Hoy recibí a @TAMARA_SUJU de @caslainstitute quien presentó documentación sobre casos de tortura sistemática en #Venezuela pic.twitter.com/R52ub0PvDZ — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 3, 2017

You must log in to post a comment.