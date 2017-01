Tintori: El país quiere es votar porque queremos salir de todo esto Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, lamentó que el presidente Nicolás Maduro no haya cumplido con su palabra en relación con la liberación de López. El mandatario nacional habría hablado sobre un canje con Óscar López Rivera. “Es lamentable como una vez más hay una oportunidad de liberarlo utilizando las palabras de él mismo, de Nicolás Maduro, así como anunció la creación de la Comisión de la Verdad hace un año por esta misma fecha y todavía estamos esperando esa Comisión de la Verdad”, precisó para Unión Radio Lilian Tintori en el programa Gente de palabra. Asimismo, la también activista de derechos humanos aseveró que el dirigente por Voluntad Popular (VP) asumió su responsabilidad del llamado “pacífico” en las protestas del 2014. “Él asume su responsabilidad de La salida, un proyecto estratégico serio creado por Voluntad Popular y otras organizaciones donde se llamó a una salida constitucional, pacífica y constitucional (…) Hoy el país lo que quiere es votar porque queremos salir de todo esto. Queremos una reconciliación nacional”, señaló. Con información de Unión Radio.

You must log in to post a comment.