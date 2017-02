Tomás Rincón salió como titular con la Juventus ante el Crotone en la Serie A El jugador venezolano Tomás Rincón salió como titular por segunda vez desde su pase a la Juventus este miércoles ante el Crotone, en partido correspondiente a la Seria A de Italia. El centrocampista, días atrás, fue inscrito por el equipo en el plantel que disputará los partidos de la Liga de Campeones. El venezolano, quien fue presentado el pasado tres de enero en Turín, ha disputado cuatro compromisos ligueros con la ‘Vechia Signora’, sumando apenas 37 minutos entre los cuatro compromisos. El único juego que disputó el tachirense desde el arranque fue en la Copa Italia, en la victoria 3-2 de su equipo ante Atalanta de Bérgamo.

