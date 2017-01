Tomás Rincón y la Juventus vestirán nuevo y revolucionario escudo La Juventus, equipo en el que milita el venezolano Tomás Rincón, ha roto los moldes con la presentación de su nuevo y revolucionario logo, que se usará a partir de julio de 2017. El cambio de insignia generó críticas en las redes sociales. El club dio a conocer este lunes su nueva imagen en una ceremonia llevada a cabo en el Museo de Ciencia y Tecnología de Turín, bajo el lema “Black and White and more” (Blanco, negro y más), donde estuvo presente el capitán de La Vinotinto en compañía de jugadores, cuerpo técnico, directivos y celebridades. “Necesitábamos cambiar nuestra piel”, aseguró Andrea Agnelli, presidente del conjunto blanquinegro, durante la ceremonia. “El nuevo logo define un sentido de pertenencia y un estilo de comunicar nuestro modo de ser”, agregó. Asimismo, la institución destacó en un comunicado difundido en su página web el significado del escudo: “Las franjas de la camiseta, el Scudetto de la victoria y la J del nombre. Tres elementos que constituyen el ADN de la Juventus”. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que cayó con resultado de 2-1 ante la Fiorentina el pasado fin de semana, lidera el campeonato italiano con 45 unidades, producto de 15 victorias y cuatro derrotas, mientras que el Torino de Josef Martínez marcha en la octava posición.

You must log in to post a comment.