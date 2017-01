@TomasGuanipa: AN realizará sesión especial junto a la marcha del 23E Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional (AN), informó este martes que se tiene previsto que el próximo lunes 23 de enero la AN realice una sesión especial junto a la marcha que se llevará a cabo para exigir el cronograma electoral. “Al gobierno le decimos que dejen el miedo y vamos a contarnos electoralmente. Se escudan en las armas, porque son unos cobardes”, expresó desde los jardines del Palacio Federal Legislativo en Caracas antes de que iniciara la sesión de este martes 17. El militante de Primero Justicia anunció el inicio del plan de movilización de la oposición a nivel nacional e internacional, “para rechazar la persecución del gobierno de Nicolás Maduro”. Para Guanipa, el gobierno se preocupa en perseguir a los que piensan distinto en vez de solucionar los problemas de los venezolanos, lo que a su juicio es actitud de los gobiernos autoritarios para mantener los negocios que los enriquecen. Reiteró el llamado a los venezolanos a movilizarse el próximo 23 de enero para defender el futuro del país. “Saldremos a las calles para luchar por Venezuela. Si el gobierno cree que con este camino de persecución va a evitar un cambio, están equivocados”, expresó. Se espera que la Junta Directiva de la AN haga la convocatoria para la sesión especial en los próximos días.

You must log in to post a comment.