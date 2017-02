Tony Geara: El chavismo quiere esclavizarnos “El gobierno busca implantar un régimen feudal y esclavista, en el que se paga la jornada de trabajos con bonos de alimentación en vez de dinero en efectivo”, asegura el diputado de la Asamblea Nacional por Gente de Guayana, Tony Geara, quien pide a los venezolanos no dejarse engañar por el más reciente aumento del Cestaticket. Nota de Prensa El Ejecutivo Nacional incrementó la Unidad Tributaria a 300 bolívares, lo que eleva el monto del Cestaticket de 63.700 a 108 mil bolívares, generando que dos tercios del ingreso mínimo mensual sean un bono y dejando el salario en segundo plano. “Esta medida está dejando a los trabajadores recortados, robándoles sus prestaciones, ya que más de la mitad del ingreso no genera antigüedad y no computa para los beneficios de ley”. Cuestiona al chavismo por celebrar la cantidad de veces que se ha incrementado el sueldo mínimo, sin considerar que por más aumentos que se hagan, la inflación se consume el ingreso de los venezolanos y el bolívar cada vez vale menos. Recuerda que esta situación también es culpa del control cambiario impuesto por el Gobierno desde hace varios años, que ha permitido al presidente Nicolás Maduro, devaluar nuestra moneda a su antojo: “El dólar oficial pasó de 50 bolívares a 691 en tres años, lo que genera una inflación directa de 1.300%, haciendo que los salarios no alcancen para comer y las prestaciones de toda la vida no sean suficientes para comprar un caucho”. Los más golpeados Geara considera que los pensionados y jubilados son los más afectados por esta medida, ya que su ingreso sigue siendo el mismo, porque el Gobierno les niega su derecho legal a recibir el Bono de Alimentación y Medicinas. “Quienes se retiren en este momento van a dejar de percibir más de dos tercios de su ingreso mensual, quedando en la ruina”. Otro sector afectado son los trabajadores de la Asamblea Nacional o alcaldías y gobernaciones opositoras, Geara explica que “con el cuento de la Emergencia Económica, Maduro decide discrecionalmente a quién enviar recursos para nómina, dejando a muchos padres de familia sin la posibilidad de cobrar lo que les corresponde”. Lamenta que el chavismo llegue a la bajeza de robar el dinero que corresponde a trabajadores honestos. “De pronto el salario dejó de ser un derecho y se volvió un privilegio de los militantes del Psuv”. Hay que cambiar El dirigente de Gente de Guayana, sostiene que esta situación se mantendrá y empeorará mientras el chavismo esté en el poder, insistiendo en aplicar un sistema de políticas que han demostrado ser un fracaso. “Los venezolanos nos encontramos en una espiral de la que solo podremos salir cuando haya un nuevo Gobierno, que permita una apertura económica y la recuperación del aparato productivo”, sentencia Geara.

