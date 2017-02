Toshiba confirma la dimisión de su presidente por pérdidas multimillonarias El presidente del gigante tecnológico nipón Toshiba, Shigenori Shiga, presentó hoy su dimisión debido a las pérdidas multimillonarias que la empresa prevé por la devaluación de su rama de energía nuclear en Estados Unidos. Esta decisión de Shiga se esperaba para hoy, el mismo día en que la empresa tenía previsto presentar sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio fiscal nipón 2016, y cuya publicación se ha pospuesto por problemas en la auditoría de sus cuentas. Shiga asume así “la responsabilidad por la gestión” por el deterioro de los activos de su rama nuclear estadounidense, Westinghouse Electric, a raíz de su adquisición a finales de 2015 por la constructora CB&I Stone & Webster, informó la empresa en un comunicado. EFE

You must log in to post a comment.