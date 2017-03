Toyota presentó una versión “tuning” del Yaris, ah!!! que no podrás ver en Venezuela (FOTOS) Toyota acaba de presentar una versión “refrescada” del Yaris modelo 2017 de Europa, basado en la tercera generación del mismo que cuenta con 900 piezas nuevas destinadas a mejorar su diseño, rendimiento y seguridad dinámica. Visualmente, los faldones frontales y traseros han sido diseñados para dar al modelo un aspecto exterior más deportivo y dinámico. Esto se ha logrado a través de nuevos faros, una parrilla trapezoidal, una puerta trasera revisada, parachoques trasero y luces traseras LED distintivos. Dos nuevos colores también se han añadido a la gama Yaris Europea, Hydro azul y rojo de Tokio. En cuanto a los motores, Toyota ha abandonado el motor de 1,33 litros a favor de uno de aspiración natural de 1,5 litros, de cuatro cilindros, que entrega 111 HP. El “tuning” GRMN Como lo dice el intertítulo, “tuneado” por la empresa Gazoo Racing, “Maestros del Nürburgring”, Toyota dio a conocer la versión más radical del Yaris, el GRMN, una nave que se diferencia del resto por contar con un motor de 1,8 litros sobrealimentado que genera 205 caballos de fuerza acoplado a una transmisión manual de seis velocidades sin ningún tipo de trucos electrónicos ni controles. Probado, como lo informan, “Infierno Verde”, este Yaris en esteroides tiene bajo su carrocería blanca, con detalles negros y rojos a lo TRD, muelles de suspensión cortos con amortiguadores marca Sachs y una barra estabilizadora gravy, una barra estructural bajo el capó entre las torres de suspensión delantera y un diferencial de deslizamiento limitado Torsen. Discos de freno ventilados con pinzas de cuatro pistones en las ruedas delantera y rines de aleación BBS de 17 pulgadas.

