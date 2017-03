Trabajador de alcaldía de El Pao exige su reenganche a la institución San Carlos, marzo 08.- Jairo Martínez, trabajador despedido en el mes de mayo del 2015 de la alcaldía de El Pao, informó que solicitó el reenganche ante la Inspectoría del Trabajo el 17 de julio del 2015 y esta institución ordenó su incorporación ante la institución el 14 de septiembre de ese mismo año, lo cual no fue acatado por el alcalde Juan Aparicio. El trabajador detalló que el inspector ejecutor fue el doctor Pizarro, quien se apersonó a la alcaldía junto con él, pero el alcalde no quiso ejecutar la orden, violando la Constitución y Ley del Trabajo. De este modo, dijo que desde septiembre está en espera de la providencia administrativa por parte de la Inspectora de Mariana Marín, jefa de esta institución. Destacó que casi dos años tiene de retraso procesal absoluto su solicitud. Relató que desde el 2015 ha pedido siete abocamientos de la causa y lamentablemente no ha obtenido respuesta alguna. Por tal motivo, Martínez pide a la inspectora abocarse a esta petición, porque ha hecho todas las gestiones correspondientes. “Yo quiero saber si la doctora está vendida o la están amenazando para que no tome cartas en el asunto en relación al problema”, apuntó. Finalmente, hizo un llamado al alcalde Juan de la Cruz Juan Aparicio, para que haga respetar las leyes, así como debe hacerlo la Dra. Marín, quien debe estar a favor del trabajador y no con un partido político.

