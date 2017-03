Trabajadores universitarios cumplen paro de 24 horas este viernes El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, informó que los trabajadores este viernes están cumpliendo un paro de 24 horas a nivel nacional, reseña Unión Radio. Sostuvo que la medida se lleva a cabo “como consecuencia a una política errada por el ministerio de Trabajo y el de Educación en conjunto con una de las federaciones filiales del gobierno para aplicarle a los trabajadores un contrato colectivo miserable”. Sánchez dijo que el sector de profesores de todo el país se incorporó a la paralización en el marco “de una agenda de lucha que trazan los trabajadores en contra de la situación, se convocó a discutir el contrato colectivo con una federación minoritaria y con un contrato que no fue el presentado por los trabajadores universitarios, es el contrato que propone el gobierno“. El representante gremial adelantó que están preparando para el próximo miércoles 22 de marzo una movilización nacional hacia la vicepresidencia de la República para que les den respuestas; “de no tenerlas vamos a tener que asumir la situación de la huelga general indefinida”.

