Trasladarán restos de Hipólita, Matea y Apacuana al Panteón Nacional Los restos simbólicos de Hipólita y Matea, esclavas que participaron en la crianza del Libertador Simón Bolívar, serán llevados, junto a la líder indígena Apacuana, al Panteón Nacional el próximo 8 de marzo. AVN La información la ofreció este martes la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Eekhout, quien detalló que el traslado iniciará el 1° de marzo con un recorrido que partirá desde San José de Tiznado, estado Guárico, donde nació Matea, y recorrerá varias ciudades del país hasta llegar a Caracas el 8 de marzo. “Matea, Hipólita y Apacuana (irán) al Panteón el 8 de marzo. Son tres heroínas, precursoras, luchadoras emblemática. Vamos a hacer un recorrido, una jornada, una reflexión, un recorrido como se hizo con Juana Ramírez La Avanzadora”, indicó la ministra.

You must log in to post a comment.