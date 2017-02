Trece años se tardó el chavismo en “atender el déficit habitacional que dejó la Cuarta” (Video) A propósito de la entrega de la vivienda 1.500.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presentó este jueves un video, en Cadena Nacional, que relata la creación del programa social en 2011 por Hugo Chávez “para atender el déficit habitacional heredado de la Cuarta República”, aunque el mandatario fallecido asume el problema como suyo en el mismo material. Para el 2011, Chávez ya tenía 13 años en el poder, en los que ocurrieron dos eventos naturales que dejaron cientos de familias damnificadas, en 1999 y 2010, personas que se quedaron sin hogar “en la Quinta”.

