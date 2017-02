Tres Hombres Fueron Capturados Por Caza Ilegal En Girardot ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Tres integrantes de una organización delictiva que opera en el municipio Girardot y que presuntamente se dedica a la caza ilegal de animales, fueron capturados por funcionarios del Destacamento de Comandos Rurales N° 329 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Como Jesús Alejandro Pinto Álvarez, así como Ángel Eduardo Guevara Mariño y Lennys Rafael Hernández Álvarez, responden a los nombre los sujetos aprehendidos por los centinelas pertenecientes al patrullaje rural. Así lo informó el Teniente Coronel, Michalberth José Rojas Patiño, comandante del DCR-329 de la GNB, quien también mencionó que esta táctica fue ejecutada a orillas de Rio Portuguesa, específicamente en el sector Jabillal, del municipio Girardot. Rojas Patiño detalló que a los detenidos les incautaron ocho animales de la especie Caimán Cocodylus (Babo), así como tres armas blanca. Además dijo que los ciudadanos fueron arrestados y presentados ante el Ministerio Público del estado Cojedes, por no poseer la respectiva licencia para la caza y aprovechamiento de productos provenientes de la fauna silvestre, delito que son sancionados en la Ley Penal del Ambiente y Ley de Protección a la Fauna Silvestres.

