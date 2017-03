Tres personas fueron detenidas en operativo de seguridad en Rómulo Gallegos San Carlos.- Tres personas detenidas por diferentes delitos y un vehículo recuperado, fue el resultado de un intenso operativo de seguridad que es practicado por funcionarios del Destacamento N° 321 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el municipio Rómulo Gallegos. Los ciudadanos fueron detenidos en el punto de control ubicado en Las Vegas, donde verificaron sus datos personales a través del Sistema de Análisis y Registro Policial (SARP), como parte del plan Patria Segura, la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y bajo las directrices del G/B. Frank Lynch, comandante de la GNB en la entidad, así lo informó el T.Cnel. Henry Sarcos González, comandantes del D-321. Sarcos González, identificó a los detenidos como Jesús Ramón Reyes Barrientos, quien es solicitado por el delito de aprovechamiento de objetos provenientes del delito, así como Luis Eduardo Muñoz Martin, requerido por el delito de robo agravado y Jean Carlos Aranguren Palacios, por el delito de resistencia a la autoridad, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público. El comandante del D-321 también mencionó que los funcionarios adscritos a la Tercera Compañía recuperaron una moto marca Bera, modelo socialista, color rojo, sin placa, la cual fue hallada en estado de abandono. Finalmente dijo que los centinelas ejecutan el dispositivo de seguridad por la paz, seguridad y tranquilidad del pueblo.

