Trump promete acabar con el terrorismo islámico radical y ofrece más recursos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que derrotará al “terrorismo radical islámico” y, para lograr este objetivo, dotará a las Fuerzas Armadas del país con mayores recursos y el “mejor equipo”, reseñó EFE. En una intervención en la base aérea MacDill en Tampa (Florida), Trump reiteró su “fuerte apoyo a la OTAN” y expresó que va a pelear por la seguridad de “todos los estadounidenses”. El presidente habló ante un auditorio compuesto por militares y altos mandos de los comandos Central (Centcom) y de Operaciones Especiales (Soscom), a cargo de la lucha contra el terrorismo.

