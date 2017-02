#UltimaHora: CNE difiere inicio del proceso de renovación de partidos hasta el sábado 4 de marzo El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, en su sesión de este jueves, iniciar el proceso de renovación de nóminas de los militantes de organizaciones con fines políticos el próximo 04 de marzo. La reprogramación del proceso de validación de manifestaciones de voluntad permitirá facilitar el esfuerzo logístico de las 59 organizaciones con fines políticos que deberán participar en las jornadas, cuyo inicio estaba previsto para este 18 de febrero. La decisión se acordó luego de revisar las observaciones realizadas por algunas de las organizaciones con fines políticos que participaron en la reunión del pasado 09 de febrero con la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), así como a solicitudes consignadas formalmente ante ese órgano subordinado. En este proceso deberán renovar sus nóminas aquellas organizaciones con fines políticos que no participaron en procesos electorales anteriores o que no obtuvieron el porcentaje requerido de votos.

