Ultimaron a un albañil que presuntamente confundieron con un delincuente

Ronald Leandro Corro Bolívar, de 21 años de edad, se encontraba durmiendo en su casa el sábado a las 11:00 am en el barrio La Guairita, municipio El Hatillo, cuando una comisión de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana realizó una redada en el sector. El padre de la víctima, quien no quiso identificarse, relató que al lugar llegaron los uniformados buscando a un delincuente. Durante el operativo ingresaron en varias viviendas y rompieron rejas y fachadas, entre ellas la residencia de su hijo a quien sin mediar palabras lo golpearon delante de su esposa e hija, de 7 meses de vida. Lo sacaron de la casa y le dieron dos disparos en el pecho, posteriormente lo montaron en una patrulla para trasladarlo al Hospital Domingo Luciani en donde ingresó sin signos vitales. Según el papá de Corro Bolívar, la víctima no tenía antecedentes penales. “Yo tengo hijos malos e hijos buenos, él era albañil y estaba dedicado a su familia, era inocente yo pienso que lo confundieron pero no gano haciendo denuncias en la Fiscalía porque con eso no me van a devolver a mi hijo. La policía no puede entrar así a las casas sin orden de allanamiento y llevarse gente inocente”, aseveró el señor.

El familiar fue a la morgue de Bello Monte desde el sábado puesto que le dijeron que el cadáver sería trasladado para allá pero al ver que no se lo entregaban preguntó en recepción y según un pariente le respondieron “eso un papeleo pero si quieres que te lo entreguen antes habla con el de la furgoneta para que le des algo y te lo buscan, yo les dije que no tenía plata y esta es la hora que no me lo traen”, denunció el papá de Corro Bolívar.

En Petare, Christopher Jodfrey Corro Bravo, de 23 años de edad, se enfrentó contra efectivos de polisucre en la avenida principal de Palo Verde, residencias Las Vegas de Petare, en frente de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, municipio sucre ayer a las 11:00 am. Los policías recorrían la zona y vieron al joven con una escopeta le dan la voz de alto pero este disparó en contra del cuerpo policial que produjo un enfrentamiento. El joven cayó herido y fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, en donde murió minutos después de su ingreso. Presuntamente es hermano de Ronald Leandro Corro Bolívar, el albañil ultimado en el barrio La Guarita.