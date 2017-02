Unidad fijó posición ante caso El Aissami (Comunicado) Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fijara sanciones contra el vicepresidente de la República, el ciudadano Tarek El Aissami, la Unidad Democrática se pronunció a través de un comunicado publicado en su portal web respecto al tema. “La gravedad de las acusaciones y la alta investidura de quien es objeto de las mismas merecen una respuesta seria que le permita a los venezolanos aclarar en detalle todos los aspectos de la situación”, cita un extracto del texto. A continuación lea la comunicación completa: MUD FIJA POSICIO?N ANTE SANCIONES CONTRA TARECK EL AISSAIMI (Comunicado) by La Patilla on Scribd

