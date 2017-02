Unidad y Cambio Monagas: Hay que rescatar el voto para salir de la crisis Representantes del equipo de Unidad y Cambio, movimiento integrado por 11 partidos de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Monagas manifestaron la necesidad de rescatar el voto “para salir de la crisis que atraviesa el país”. Nota de prensa El coordinador general del partido Izquierda Democrática en el estado Monagas, Jesús Espinoza, en su condición de vocero del grupo unitario, informó que “la dramática situación económica y social que vive el país, con la mayor inflación del mundo, una escasez de alimentos y medicinas superior al 70%, la criminalidad cercana a las 30.000 mil muertes violentas por año, la elevada pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, una caída del PIB 12% en 2016, ha producido entre otras consecuencias una masificación de la pobreza en el país.” Para el vocero del grupo de partidos de la Unidad monaguense todo esto es producto “de un modelo económico fracasado, que solo se puede superar cambiando de gobierno para iniciar el proceso de reconstrucción del país que tanto anhelan los venezolanos”. “El pueblo está exigiendo un urgente cambio de rumbo, y ese cambio, agrega Espinoza, desde los factores democráticos hemos señalado que tiene su primera manifestación en el ejercicio del derecho al voto como expresión de la voluntad popular. El pueblo tiene el legítimo derecho constitucional de elegir, en el lapso que señala la ley, sus autoridades y representantes y ratificar con su voto su grito de cambio. Y hoy la triste realidad que vivimos es que el gobierno dictatorial de Maduro, tiene secuestrado el derecho al voto, ya que se niega a convocar las elecciones.” puntualizó. Jornada regional para la defensa del voto Los dirigentes unitarios insistieron en la necesidad de mantenerse movilizados y hacer uso de los mecanismos de lucha pacífica y democrática que nos da nuestra constitución a los fines de exigir al Consejo Nacional Electoral que de una vez convoque a las elecciones regionales, las cuales debieron realizarse el pasado mes de diciembre por mandato de nuestra Carta Magna. “Desde el equipo de UNIDAD y CAMBIO, anunciamos el inicio de una jornada regional, en abrazo con nuestro pueblo, para denunciar el empobrecimiento de la sociedad y conquistar de nuevo el derecho al voto.” “En ese sentido, la jornada se iniciará en seis municipios y la responsabilidad de la coordinación y ejecución de dichas actividades, recaerá en líderes de la Unidad de esas localidades del estado Monagas. En el municipio Uracoa la conducción estará a cargo del alcalde de ese ayuntamiento, Luís Rodríguez Vicuña “Tobolo”, en Sotillo, Zait Marchan, en Aguasay, el ex Alcalde Hiromides Perluissi, en Punceres Carmen Sosa, en Acosta el exalcalde Edgar Gutiérrez y en el municipio Ezequiel Zamora, el concejal Leonardo Padilla.”? Consignaron los líderes monaguenses. Señalaron que el equipo de Unidad y Cambio mantiene la candidatura a las primarias para la gobernación del estado Monagas del Alcalde de Maturín Warner Jiménez, sosteniendo que se mantienen firmes en el propósito de reinstitucionalizar al país, ya que sin eso no es posible salir de la crisis. La defensa del derecho al voto es un compromiso común de las fuerzas democráticas y en esa lucha no vamos a descansar, puntualizó el vocero unitario. El Secretario General del partido Izquierda Democrática estuvo acompañado por repreasentantes de los otros diez partidos que hacen vida en la alianza Unidad y Cambio: Voluntad Popular, Unidos por Monagas, Unidad Visión Venezuela, Movimiento Alternativo Buscando Soluciones, Vanguardia Popular, Movimiento Republicano, Electores Libres, Dignidad Social Monaguense, Bandera Roja y Electores Libres.

