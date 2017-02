Unidad Zulia buscará el cambio con agenda de calle Los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emergente, Copei, Vente Venezuela, Vanguardia Popular, Bandera Roja, Movimiento Laborista, Va Palante, Visión Venezuela, Progreso y Muévete; así como gremios, sindicatos, estudiantes y sociedad civil se reunieron en el primer pleno que realiza la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Zulia. Nota de prensa En el encuentro, los representantes de diferentes partidos de oposición presentaron la agenda de acción de calle en el Zulia. También se comprometieron a iniciar en los próximos días protestas pacíficas en el estado para rescatar la democracia e impulsar la salida pacífica del Gobierno de Nicolás Maduro. En el evento Gustavo Ruíz fue ratificado como secretario regional de la MUD. “El objetivo es lograr recuperar los valores fundamentales de libertad y democracia en Venezuela, con un cambio total de sistema, privilegiando la lucha social y sublevando el tema electoral. Queremos que la gente pueda conseguir sus medicinas, los alimentos y tengan seguridad. Es hora de entender que esta es una alianza en la que están unidas todas las fuerzas sociales y los partidos políticos con el único objetivo de mantener y preservar la unidad” expresó Ruiz. Ruiz afirmó que esta organización cuenta con el apoyo popular de todos los sectores sociales que hacen vida en el estado Zulia. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez, certificó que la Unidad está representada en los partidos que asistieron a la actividad e invitó a que se sigan sumando fuerzas para el cambio. “La unidad siempre estará donde está la mayoría. Nosotros tenemos el compromiso de participar, estar presentes y buscar los cambios. Por ello haremos lo que sea necesario para la renovación de cada partido y ayudaremos a nuestros aliados. No podemos permitir que el gobierno decida quién será su oposición ni qué partido debe vivir o morir. Esta es una lucha que necesita de todos, porque el hambre, las medicinas y la seguridad no esperan y las balas no distinguen de color. La gente quiere cambios y esos cambios los representamos la alternativa democrática” aseguró Ramírez.

