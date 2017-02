Unos 10.000 hinchas del Nápoles viajarán a Madrid para apoyar a su equipo Miles de hinchas del Nápoles viajarán a la capital de España la próxima semana para apoyar a su equipo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, reseñó EFE. La agencia de viajes Rete Europa Viaggi, la principal responsable de organizar traslados para aficionados del Nápoles, ya ha recibido más de 4.000 peticiones para asistir al duelo en el Santiago Bernabéu del próximo 15 de febrero. “Nos llegaron peticiones desde el 12 de diciembre (día del sorteo), e incluso hubo algunos aficionados que nos llamaron a las 9 de la mañana de ese día para que empezáramos a preparar unos viajes en el caso de que el Nápoles quedara emparejado con el Madrid”, afirmó a EFE el dueño de esta agencia, Giuseppe Paduano. Paduano explicó que desde la agencia han podido “satisfacer las peticiones de unos 1.500 aficionados” que podrán trasladarse a Madrid con seis vuelos chárter. “Hemos organizado seis vuelos. Son tres de (las aerolíneas) Meridiana, uno de Vueling, uno de Small Planet y otro de Air Explorer”, aseguró. Las compañías aéreas ya tienen casi completos sus vuelos para el trayecto Nápoles-Madrid, e incluso para el de Roma-Madrid, ya que desde la ciudad napolitana es posible llegar hasta la capital italiana en unas dos horas. Desde el momento en el que el bombo de Nyon decretó el emparejamiento entre el Nápoles y el Real Madrid, se inició en la ciudad sureña la batalla para conseguir un billete para acompañar a los “azzurri” en su regreso al estadio Santiago Bernabéu. De hecho, el Nápoles volverá a jugar un partido en el coliseo madridista 30 años después del histórico choque a puerta cerrada de septiembre de 1987, una ocasión que la hinchada napolitana no está dispuesta a perderse. Las 3.917 entradas que el Real Madrid concedió al Nápoles para repartirlas entre la afición napolitana ya se han agotado desde hace tiempo, aunque miles de “tifosi” viajarán de todas formas a España para tratar de hacerse con una localidad a última hora. El club puso a la venta las entradas para el sector del Bernabéu destinado a la hinchada visitante el pasado 25 de enero y se agotaron en pocas horas tanto en las taquillas del estadio San Paolo como en la página web oficial. Tal y como había pasado a finales de diciembre, cuando el Nápoles abrió la venta de los billetes para el partido de vuelta (7 de marzo en el estadio San Paolo), miles de aficionados hicieron cola con horas de antelación, aunque pocos de ellos consiguieron su objetivo. A pesar de ello, se estima que serán casi 10.000 los napolitanos que se reunirán en Madrid para apoyar al equipo tanto dentro como fuera del Bernabéu.

You must log in to post a comment.