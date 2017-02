Unos 118 tercerizados de General Motors Venezuela pasan a nómina fija Unos 118 trabajadores tercerizados de General Motors Venezuela pasarán a la nómina fija, tras la aprobación del acuerdo de homologación. Así lo dio conocer el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, quien afirmó que la medida permitirá elevar los niveles de productividad, al contar con más personal de forma indeterminada en la compañía. Torrealba explicó que desde el ministerio trabajan para “garantizar los derechos de los trabajadores contemplados en la Ley, lo que a su vez contribuye a que estos den el máximo en incrementar el nivel de capacidad productiva de la patronal”. “Estamos seguros que se generarán los espacios suficientes para que los consejos productivos de trabajadores acaten la convocatoria y trabajen en los motores, para así poder elevar la productividad al máximo”, detalló.

You must log in to post a comment.