Valero: Modelo económico del gobierno es una estafa que ha generado escasez y pobreza La crisis agroalimentaria en el país, es producto de la mayor estafa política e intelectual que el gobierno ha cometido en contra de los venezolanos en los últimos 19 años, a través de un modelo económico que lo único que ha generado es pobreza. Nota de prensa Así lo aseguró el diputado por el Estado Táchira Carlos Valera, a propósito de la presentación a la plenaria del Informe de la Comisión Especial, para el estudio de las soluciones a la crisis agroalimentaria que vive Venezuela. Acotó que el gobierno se empeña en hablar de una guerra económica cuando en realidad gobierno acabó con la producción nacional, y la industria privada, a través de una política errada de expropiaciones y controles inútiles, como el control de cambio a 10 bolívares que solo favorece a los privilegiados del gobierno. Por otra parte el gobierno se escuda para justificar su mala política económica, al señalar que la contracción económica y la falta de recursos para las importaciones se debe a la baja en los precios del petróleo. En ese sentido destacó que uno de los peores errores de este gobierno fue acabar con el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que fue concebido precisamente para garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. “El gobierno en vez de preservar este fondo para la época de las vacas flacas, lo utilizó para regalar la plata por todo el mundo, financiar la corrupción, haciendo un populismo desmedido. Si hubiesen mantenido el Fondo de Estabilización Macroeconómica el país tendría 140 mil millones de dólares de reservas aproximadamente, con lo cual las contingencias surgidas por la caída de los precios del petróleo se hubiesen atendido”. Recordó que desde que llegó Maduro al poder, hace tres años, el Producto Interno Bruto venezolano ha caído cerca de 35 por ciento, es decir casi un tercio de la economía despareció. “Nuestra calidad de vida decayó. Hoy en día según los estudios de las universidades venezolanas la pobreza se ubica en nuestro país por encima del 75 por ciento. Tenemos una inflación que en el mejor de los casos se ubica en 400 por ciento y en el peor de los casos en 800 por ciento, sin incluir lo que paga la gente por el bachaqueo y la economía informal”. Argumentó que el modelo económico del gobierno lo único que genera es pobreza, miseria y por eso hoy en día alrededor del 12 por ciento de los venezolanos están hurgando en la basura para poder comer. “El país tiene que entender que esto no obedece a ninguna guerra económica, ni a la baja de los ingresos por la caída de los precios del petróleo. Esto obedece a un ideólogo que se llama Alfredo Serrano Mancilla, el español, miembro del partido Podemos, el gurú del desastre económico del país. Maduro asumió a este señor como una especie de Dios de la Economía, a quien le pagan, en dólares, por destruir nuestra calidad de vida, nuestra capacidad productiva y empresarial. A él se debe el hecho de que el gobierno continué insistiendo en el modelo económico del socialismo del siglo XXI, a pesar de las colas, la escasez y la inflación”. Finalmente dijo que el país debe conocer con claridad lo que está ocurriendo. “Mientras tengamos un control de cambio desarticulado, para favorecer a los corruptos en el país no habrá producción, continuará la recesión económica, la escasez de alimentos, medicinas y crecerá la crisis. Por lo que la unidad democrática, conjuntamente con el pueblo venezolano, tiene que seguir avanzando en la consolidación de un modelo económico político y social distinto que saque al país de este desastre”.

