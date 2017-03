Vea el deplorable estado en uno de los pisos del Hospotal JM de los Ríos (VIDEO) Mientras el presidente de la República hace alarde de los centros de salud que inaugura en varias entidades del país, el JM de Los Ríos se cae a pedazos. En efecto, en un recorrido realizado por el piso 3 del ala oeste de este centro asistencial, se pudo constatar el deplorable estado en que se encuentran las instalaciones. Saque usted sus propias conclusiones…

