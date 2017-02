Vecchio (@carlosvecchio) pidió a Almagro actualizar informe sobre Venezuela en el marco de la carta democrática El coordinador nacional de Voluntad Popular, acompañó a la delegación de la Asamblea Nacional que encabezó el vicepresidente de dicha institución , Freddy Guevara, quien se reunió este viernes con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para denunciar la situación venezolana. Nota de prensa “Hoy actualizamos a Almagro de la crisis venezolana que se evidencia en una dictadura que cierra los espacios para que los venezolanos no se puedan expresar a través de elecciones. Además le planteamos las razones por las cuales fracasó el diálogo entre el gobierno y algunos partidos de la oposición que ocurrió durante el mes de noviembre del año pasado y que no solucionó ningún problema, y le solicitamos la actualización del informe de la aplicación de la Carta Democrática para que se les informe a los otros embajadores de la OEA sobre la situación de Venezuela”. Luego de la reunión, Almagro anunció que reabrirá el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, instrumento jurídico de la organización que tiene como última consecuencia la suspensión de un Estado miembro. Este nuevo informe denunciará los “serios retrocesos” de los derechos civiles y políticos en Venezuela desde que comenzó la medicación entre Gobierno y oposición promovida por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano. “Desde el diálogo la situación en Venezuela ha desmejorado enormemente. Hay más presos políticos, el cerco frente a la Asamblea Nacional por parte del Estado sigue en crecimiento, ni siquiera presentaron el presupuesto nacional ante este ente. En definitiva, han violado el aparto constitucional y desnudan que estamos en una dictadura”, concluyó.

