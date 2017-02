Vecchio: Este #18F saldremos a las calles para ratificar nuestra voluntad de cambio A tres años de entrar en una situación de clandestinidad y luego exilio forzoso, el coordinador nacional político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, señaló que mañana todos los venezolanos tienen una oportunidad para respaldar la lucha de Leopoldo López y decir #NoMásDictadura. Recordemos que el pasado 17 de febrero de 2014 el régimen dictó una orden de captura contra Carlos Vecchio por los delitos de determinador en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir, hecho que se tradujo en el allanamiento ilegal de la sede de Voluntad Popular y la entrada de Carlos Vecchio a la lucha política desde la clandestinidad y luego en el área internacional desde el exilio. Nota de prensa “Han pasado tres años desde que el régimen de Nicolás Maduro dictó una orden de captura en mi contra, por las mismas falsas acusaciones por las que se condenó a Leopoldo López. En aquel entonces intentaron capturarme de manera violenta al allanar la sede del partido para intentar detener la entrega de Leopoldo que ya teníamos planificada para el 18 de febrero. Han sido 3 largos años de exilio, y a lo largo de este tiempo nos hemos preguntado si ha valido la pena estos sacrificios, pero hoy estoy más convencido que nunca de que hemos hecho lo correcto. Por eso, este 18 de febrero es importante salir para dar ese respaldo que tanto necesita la lucha que no solo ha sido encabezada por Leopoldo López, sino que pertenece a todo nuestro pueblo. Saldremos a la calle para ratificar así esta voluntad de cambio que nunca lograrán quitarnos”. Vecchio señaló que todos los sacrificios que se han tenido que hacer en los últimos años han valido la pena, pues se logró convencer al pueblo de que Venezuela es gobernada por una dictadura y que la única manera de solucionar la crisis es un cambio democrático de gobierno. “En 2014 iniciamos esta lucha política advirtiéndole a nuestro pueblo de lo que venía, que estábamos frente a una dictadura y que si no actuábamos todo iba a ser peor y el tiempo nos ha dado la razón porque estamos ante la peor crisis de nuestra historia republicana. Pero toda esta lucha ha valido la pena, porque hemos logrado que 80% de los venezolanos entiendan que este régimen no puede seguir en el poder, hoy ocho de cada diez venezolanos ha digerido un cambio y ha entendido que estamos enfrentando una dictadura que no nos dejará solucionar esta crisis a menos que salgamos democráticamente de esta cúpula que ha destruido Venezuela. El que la mayoría del pueblo haya entendido esto, es la satisfacción más grande que podemos tener luego de estos tres años de lucha y por eso entendemos que hoy nos toca a nosotros culminar lo que iniciamos en el 2014 para lograr la libertad definitiva de Venezuela e iniciar así una nueva etapa de democracia en nuestro país”, puntualizó. La convocatoria hecha por el líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, iniciará a las 9:00 am en Plaza Brion, Parque del Este, Caurimare y Santa Fe; puntos desde los que se partirá al Distribuidor Altamira donde dirigentes de Voluntad Popular, de la Unidad Democrática y líderes sociales se dirigirán a todos los venezolanos.

