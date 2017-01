Vecinos de Punta de Mata y otros sectores exigieron comida Tinaquillo.- Un grupo de vecinos del sector Punta de Mata preocupados por la situación que viven hoy en día, decidieron unirse con residentes de otras comunidades para exigir al Gobierno la venta de bolsas de comida, todo esto debido a que no se consiguen alimentos en los mercados de la ciudad. En vista de la situación tomaron la iniciativa de dirigirse a la Biblioteca Inteligente para conversar con Juan Carlos Moreno, jefe de los CLAP en el municipio, todo esto con el único fin de conseguir respuestas satisfactorias ya que están cansados de esperar. Al momento, hicieron presencia habitantes de Portachuelo, San Isidro, Banco Obrero, Punta de Mata y otros, allí conversaron con autoridades locales, quienes prometieron visitar la zona para conocer sus necesidades, entre ellos la falta de comida. Liliana Aguirre, vive en Punta de Mata, y destacó que desde hace un año está en espera de la comida, “nosotros queremos hacer las cosas de la mejor forma posible, siguiendo los canales regulares sin alterar el orden público, pero queremos ser atendidos porque en nuestro barrio hay mucho necesidad, no tenemos comida y eso es triste”. Igualmente, Tania Natera, dijo que desean hechos y no palabras, las veces que han hablado les manifiestan que están cerca de recibir el beneficio, pero pasa el tiempo y aún nada de la ayuda, ante esto, seguimos en la lucha para alcanzar lo que deseamos”. Hicieron saber los vecinos que las calles están destruidas, el alumbrado público es muy malo, hay varios postes que están por caerse y no conforme con esto, la necesidad del hambre, por eso “deseamos que nos tiendan la mano, el consejo comunal está inactivo, por eso desde aquí le solicitamos ponerse al día, llamar a elecciones para así lograr que las labores sociales lleguen a nuestra comunidad”. Respuestas por parte de autoridades Al llegar a la Biblioteca Inteligente, el Alcalde Luís Yoyotte Rojas, destacó que la idea es buscarle respuestas positivas al asunto, destacó que cuando llega comida a Cojedes le informan al despacho, “esto viene a través de un órgano superior, eso no lo decidimos nosotros, ni el partido, por ello, la próxima información la tendremos cuando lleguen alimentos a la entidad”. Aunado a esto, dijo que por su parte recibirá el comunicado que hicieran los residentes y él aprovechará el momento para llevarlo al órgano superior y así buscar solución pronta, se utilizará la influencia y así se logrará incorporar a más comunidades. Por su parte, decidieron que para el día jueves harán presencia en la Biblioteca dos personas por cada comunidad, y el día viernes a las 5:00 de la tarde estarán en un club de la zona con el propósito de presentar las propuestas y problemas existentes en los sectores, es así como residentes únicamente esperan respuestas positivas por parte del regente municipal, ante este vecinos siguen con la esperanza de contar pronto con una bolsa de comida.

