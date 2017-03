Vecinos Mata Oscura Recibieron Donación De Un Tensiómetro LUISANA SUÁREZ San Carlos.- El luchador social en el municipio Anzoátegui, Marcos Campos, en una visita realizada al caserío Mata Oscura, se acercó hasta el ambulatorio de la zona a fin de entregar a las enfermeras del centro de salud, un tensiómetro que permitirá medir la presión arterial de todos los habitantes que manifiesten esta necesidad. Campos informó que la difícil situación que se vive en el sector salud es otro problema que afecta al colectivo en general. Destacó que en esta comunidad los vecinos tenían seis meses sin contar con este servicio, por tal motivo, al conocerla falla, por sus propios medios, decidió realizar esta importante donación que beneficiará a muchas familias. El dirigente social comentó que además de entregar el tensiómetro procedió a ajustar el otro aparato dañado. Criticó que las autoridades municipales no se preocupen de estos detalles que se convierten en un grave problema para cualquier persona. También lamentó que los vecinos se le acercaron para solicitar ayuda con algunos medicamentos que no consiguen. Comentó que en la zona hay muchas personas enfermas que no toman medicamentos para la tensión y diabetes por la escasez de medicinas que se vive en país. Indicó que estas personas están muy necesitadas y prefieren acudir a otras ramas de la medicina para curar sus males. Además alegan que no poseen el dinero para comprar sus medicamentos a precios muy elevados.

