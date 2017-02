Venezolanos no acatarán exhorto del director del Saime sobre solicitud de pasaportes Este miércoles las redes sociales y los medios de comunicación en general estuvieron copados a causa de las declaraciones emitidas por el director del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte, en referencia al exhorto que hizo a los ciudadanos de no sacar pasaporte si no va a viajar, reseña El Impulso. En una encuesta realizada por el medio en la red social Twitter preguntaron a sus usuarios si acataría el exhorto del director del Saime. La participación fue de 219 usuarios del cual el 94% dijo que no acataría la medida propuesta por Juan Carlos Dugarte. Solo el 6% de los que participaron en la encuesta está de acuerdo con lo dicho por el director del Saime. Las declaraciones de Dugarte van en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Identificación en su Capítulo II De la identificación de los ciudadanos y ciudadanas en el cual el Artículo 5 establece que: “Los venezolanos y venezolanas desde el momento de su nacimiento tienen derecho a poseer un medio de identificación otorgado por el Estado a través del organismo competente”. Además también viola el Artículo 1 el cual establece que: “La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la identificación de todos los venezolanos y venezolanas que se encuentren dentro y fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

