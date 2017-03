Venezuela es el segundo con más solicitudes de residencias en Uruguay El gobierno de Uruguay estima que para 2017 recibirá unas 18.000 solicitudes de residencia por parte de inmigrantes, lo que supondrá un incremento de 2.000 con respecto a las aprobadas desde octubre de 2014, informaron hoy a Efe fuentes políticas. Uruguay concedió la residencia permanente a un total de 15.935 personas entre octubre de 2014 y febrero de 2017. La mayoría de estas peticiones fueron concedidas en el año 2016, cuando se autorizaron 8.098 residencias permanentes. La mayoría de las residencias permanentes concedidas en Uruguay procedía de Argentina (42 % de los casos), Brasil en un 18 % y Venezuela con un 13 %. En cuanto a la nacionalidad de los solicitantes, los venezolanos se encuentran en segunda posición con un 24 % de las peticiones, superando al 18 % de los brasileños y sólo por debajo del 31 % de argentinos. El diputado del opositor Partido Nacional Jaime Trobo informó hoy que el vicecanciller del país, José Luis Cancela, ofreció esos datos en su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes (diputados) del Parlamento. Esta citación con funcionarios de la Cancillería fue convocada por Trobo con el fin de obtener respuestas sobre la situación de los ciudadanos venezolanos a quienes se les aplazaba la tramitación su pedido de residencia permanente en Uruguay por un plazo mayor de un año, algo que las autoridades indicaron que ya se ha resuelto. “Informaron que habían modificado el sistema de registro de solicitudes de audiencia y con ello habían reducido los tiempos de espera de un año a dos semanas con el propósito de atender todas las solicitudes”, señaló Trobo. El diputado señaló asimismo que las autoridades informaron que las dificultades se debían al creciente número de solicitudes registradas, en su mayoría por parte de argentinos brasileños y venezolanos en cuanto a residencia, mientras que por refugio la mayoría en 2016 correspondía a cubanos. Con respecto a la situación de los uruguayos residentes en Estados Unidos, tema que también debía discutirse en el ámbito de la Comisión, Trobo aseguró que desde su partido se planteó la necesidad de que el gobierno “extreme su celo” para seguir a través de la embajada de Uruguay en ese país la situación de sus compatriotas. “Como las decisiones del gobierno de EE.UU. en esta materia básicamente se anuncian como enfocadas a ciertos colectivos, lo que deseamos es que se hagan todos los esfuerzos políticos necesarios para que los compatriotas puedan tener tranquilidad”, sentenció el diputado. “Esto no quiere decir que haya que abrir la canilla (grifo) para que la gente se vaya y no haga su trámite pero lo cierto es que desearíamos que el gobierno haga los mayores esfuerzos para respaldar a los (uruguayos) que están allí y han logrado sostenerse económicamente y contribuir a la comunidad de forma adecuada”, agregó.

You must log in to post a comment.