Venezuela firma convenio con Portugal para aumentar actividades en puertos La tarde de este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó acuerdos con empresas de Portugal para aumentar la capacidad operativa del Puerto de la Guaira. Desde el salón Sol de Perú, el jefe del Estado venezolano indicó que la firma de este convenio entre Bolipuertos y Teixeira Duarte Engenharia e Construes permitirá la repotencialización del comercio marítimo. Asimismo, señaló que el objetivo es convertir el terminar marítimo de la Guaira en el primer puerto del Caribe suramericano. “Tenemos planteado ser una economía potencia, tanto por su capacidad productiva como por su capacidad de importación”, expresó el mandatario a la vez que reiteró que “Venezuela tiene la fortaleza necesaria para cumplir con los objetivos planteados este año 2017”.

