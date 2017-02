Venezuela pierde juicio en contra de Gold Reserve La Corte de Apelaciones de París falló a favor de la minera Gold Reserve y en contra de Venezuela. Rechazó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro que pedían anular un laudo que data de 2014 y que ordena al país pagarle una indemnización de 730 millones de dólares a la empresa canadiense por las expropiaciones de sus activos en la región de Guayana, según reseña El Nacional. La decisión fue emitida el martes en la noche, informó la empresa en un comunicado a sus inversionistas. El fallo inicial del Tribunal del Banco Mundial, donde se dirimen diferencias entre Estados e inversionistas, fue dictado el 22 de septiembre de 2014, y desde entonces el gobierno de Maduro ha intentado desconocerlo, apelar y negociar con Gold Reserve. La Corte de Apelaciones también ordena pagar 150.000 euros adicionales en costas procesales. “La Corte ha rechazado todos y cada uno de los argumentos levantados por Venezuela” y como resultado ha descartado el pedido de anulación solicitado, por lo que la compensación de 713.032.000 de dólares más intereses permanece ejecutable en Francia”, dice el comunicado de la firma canadiense. El gobierno todavía puede considerar la opción de apelar el juicio ante la Corte de Casación de Francia, que es la instancia final en el sistema judicial francés. James Coleman, presidente de la junta directiva de Gold Reserve, declaró que aunque ha prevalecido la posición de ellos en este juicio,siguen considerando a Venezuela como un socio y esperan que sea satisfecha la compensación. Pero, además, quieren continuaravanzando en el desarrollo del proyecto “Siembra Minera” en las minas Brisas Cristinas. Con información de Business Wire

