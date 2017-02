Venezuela quiere votar para solucionar la crisis Prensa Voluntad Popular. San Carlos 06 de Febrero de 2017.- La tolda naranja en el municipio San Carlos continua llevando casa a casa y comunidad por comunidad el mensaje de cambio y de exigencia de elecciones para este año 2.017, la extensa programación del equipo de Voluntad Popular, los tiene recorriendo diversos sectores de la municipalidad en la zona urbana, como en la zona rural, estas actividades han contado con la presencia activa de la dirigencia parroquial, municipal y regional dándole fortaleza a los contactos directos en cada sector o zona visitada. El periodista y activista regional de VP en Cojedes José “Cheo” Lozada expreso: “Estamos claros junto a los ciudadanos de San Carlos en la exigencia de elecciones, esto no se trata de juego es un país que esta a punto de estallar en medio de una crisis humanitaria donde sobra el hambre y la necesidad, se nos ha vulnerado nuestro derecho al voto y eso es sagrado, en Voluntad Popular estamos exigiendo elecciones este año y estamos preparados para ir a primarias y contarnos con nuestros aliados en la Mesa de la Unidad Democrática, esto se soluciona votando y es a lo que el régimen le tiene miedo, pues no ganaran ninguna elección que realicen de forma transparente, seguiremos adelante junto a nuestros activistas en cada rincón de nuestra geografía llevando el mensaje de cambio, de construcción de el mejor San Carlos, el mejor Cojedes y la mejor Venezuela. Aquí nadie se rinde”. Asevero Lozada. La tolda naranja también dio a conocer los avances en cuanto a las denuncias que vienen realizando de forma continua y progresiva a lo largo y ancho del estado Cojedes, donde los hechos de corrupción y despilfarro del régimen siguen apareciendo con notoriedad y con pruebas que son recopiladas por los equipos municipales para armar las investigaciones de cada caso los cuales están siendo llevados a la comisión de contraloría que dirige el diputado Freddy Guevara Cortez.

