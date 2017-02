Venezuela y Arabia Saudita revisan condiciones del mercado petrolero El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, se reunió el jueves con la canciller y el ministro de Petróleo de Venezuela en Riad para revisar las condiciones del mercado petrolero y la importancia de que se mantengan estables, informó la agencia estatal saudí de noticias SPA. Falih discutió con la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo Nelson Martínez su compromiso con el acuerdo entre la OPEP y los exportadores externos al grupo para reducir la producción de crudo, agregó SPA. El ministro saudí destacó que entre los dos países se ha dado una cooperación sostenida por muchos años. La visita de la delegación venezolana es parte de una gira que realizan por países OPEP y no OPEP para la coordinación y discusión de las condiciones del mercado petrolero. Reuters

