Venían a “paso de vencedores”… los billetes nuevos tienen fecha de agosto del 2016 Desde inicios del mes de diciembre tanto Nicolás como Merentes anunciaban la llegada al país de los nuevos billetes que formarían parte del nuevo cono monetario nacional y que en efecto, entrarían en circulación a mitad de ese mes. Sin embargo, debido a un “sabotaje internacional” la nueva familia monetaria no pudo llegar a tiempo y fue el #18Dic que arribó el primer cargamento al aeropuerto de Maiquetía. Con más de un mes de retraso, este lunes #16Ene por fin entraron en circulación los “aclamados” billetes pero, lo “curioso” del caso, es que éstos tiene fecha de impresión del 18 de Agosto de 2016. Este “detallito” nos pudiera sugerir que las actuales piezas monetarias venían, literalmente, “a paso de vencedores”.

