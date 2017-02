Vente Venezuela en Vargas: No es posible vivir en libertad con Maduro en el poder Durante un pancartazo llevado a cabo en la parroquia Catia la mar del estado Vargas, Vente Vargas alzo su voz a favor de la libertad y elecciones generales ya para poder empezar la reconstrucción de Venezuela. Nota de prensa Durante el recorrido estuvo presente Freddy Baptista coordinador de organización quien aprovecho la ocasión para rechazar rotundamente al operativo del carnet de la patria, que a su juicio representa más exclusión y corrupción “Los ciudadanos se sienten chantajeados por el régimen de Nicolás Maduro, ya que muchos tienen el temor de no poder acceder a las bolsas de comida que distribuyen los CLAPS. Los venezolanos merecen comprar lo que quieran, cuando quieran y en la cantidad que deseen” Así lo expreso Freddy Baptista. Edioverth Araque Secretario político de Vente Vargas exigió elecciones generales ya “El pueblo quiere vivir en libertad y construir en unidad un futuro próspero, pero saben que eso no es posible con Nicolás Maduro y sus dictadura en el poder es por ellos que desde Vente elevamos nuestras voces para que se hagan elecciones generales ya, se cambie al CNE y el TSJ y poder ir a elecciones limpias y el pueblo elija de manera directa a sus gobernantes”. El recorrido termino en la plaza mayor de Catia la Mar “Santuario” chavista donde la oposición tiene prohibido hacer cualquier acto público, sin embargo Vente Venezuela Vargas recorriò dicha plaza y sus dirigentes conversaron con los ciudadanos.

You must log in to post a comment.