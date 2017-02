Vente Venezuela (@VenteVenezuela) : El objetivo de cualquier coalición democrática debe ser la salida del régimen sin demora La Dirección Ejecutiva Nacional de Vente Venezuela hizo público este martes un comunicado para fijar posición sobre la recién anunciada reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para el partido de la libertad, resulta inaceptable hablar de una reorganización de la coalición sin que se establezca el objetivo estratégico de las fuerzas democráticas: la salida del régimen sin demora. Nota de prensa “¿Es una prioridad la salida de Maduro este año? ¿Son la prioridad unas elecciones regionales que el régimen, a toda luz, pretende convocar a su conveniencia, así eso signifique dejar a Maduro hasta el año 2019? El país necesita saber con cuál de esas dos políticas está comprometida la coalición”, reza el documento. La máxima instancia de la organización política resolvió convocar a su Junta Federal para debatir sobre estos temas y tomar decisiones coherentes respecto a la situación. A continuación, el texto íntegro del comunicado: VENTE VENEZUELA AL PAÍS:

El objetivo de cualquier coalición democrática debe ser la salida del régimen sin demora Vente Venezuela, el partido de la Libertad, considera necesario fijar posición ante el anuncio formulado sobre la reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para nuestra organización política, y en sintonía con el clamor de la inmensa mayoría de los venezolanos, resulta inaceptable hablar de una reorganización de la MUD sin establecer, de manera inequívoca, el objetivo estratégico de la coalición, que no debe ser otro que la salida de la tiranía sin demora. Compartimos la utilidad de una coalición democrática, pero lo importante es definir para qué nos unimos. ¿Es una prioridad la salida de Maduro este año? ¿Son la prioridad unas elecciones regionales que el régimen, a toda luz, pretende convocar a su conveniencia, así eso signifique dejar a Maduro hasta el año 2019? El país necesita saber con cuál de esas dos políticas está comprometida la coalición. Desde Vente Venezuela hemos reiterado que las elecciones regionales, como cualquier otra, son un derecho constitucional y representan un espacio de lucha, pero son absolutamente insuficientes para garantizar el cambio de régimen que el país desesperadamente requiere. Desde luego, esas elecciones sólo serían efectivas en caso de que sean transparentes, libres y justas, y no un falso juego que permita lavarle nuevamente la cara a Maduro ante el mundo y que postergue el sufrimiento de los venezolanos hasta dos mil siempre. Por ello, proponemos definir como objetivo y propósito de la coalición democrática la salida de Maduro sin demora y proceder, en consecuencia, a la elección de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y avanzar en la decisión adoptada por la Asamblea Nacional (AN) al decretar el abandono del cargo por parte de Maduro. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva Nacional de Vente Venezuela ha resuelto convocar a su máxima instancia de deliberación, la Junta Federal, para debatir sobre estos temas y tomar decisiones coherentes con las posiciones que hemos asumido, respondiendo a los ciudadanos que desde hace mucho exigen el cambio de régimen de inmediato, pero que también están pidiendo un giro en la política opositora que se fundamente en la verdad y en la responsabilidad. El país puede contar con Vente Venezuela para promover la salida del régimen sin demora; no cuenta con nosotros para prolongar la permanencia de Maduro hasta 2019.

