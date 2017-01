Vinotinto sub-20 está lista para la fiesta sudamericana

La travesía de la selección nacional Sub 20 comenzó en Mérida, estado al que llegaron los 30 convocados por Rafael Dudamel, director técnico del combinado nacional, para comenzar los trabajos con miras al sudamericano de la categoría, donde Venezuela quedó ubicada en el grupo B junto a Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina. En la ciudad andina disputaron cuatro partidos amistosos. En tres de ellos, la oncena vinotinto se quedó con el triunfo, mientras que el cuarto finalizó en empate.

Luego de culminado este módulo, 26 fueron los jugadores que se pusieron a la orden del entrenador en Valencia, estado Carabobo, lugar desde donde partieron a Colombia para continuar su preparación. En el país vecino, la selección encaró cinco encuentros de preparación. En todos, la escuadra vinotinto se quedó con la victoria, para terminar invicta en su gira por Bogota.

A partir del 09 de enero, la vinotinto Sub 20 se trasladó a Quito, Ecuador, para trabajar en su adaptación a la altura de dicho país. Ahora los 23 guerreros encargados de defender la casaca vinotinto se encuentran en la ciudad de Ibarra, Ecuador, lugar en el que se hospedarán durante la primera fase, para realizar hoy su último entrenamiento, en el Complejo Juan Yépez, antes de su debut, mañana, en el torneo ante la selección de Uruguay.

El capitán del conjunto nacional, Yangel Herrera, quien ha disputado dos sudamericanos (Sub 15 y Sub 17), habló, en una entrevista realizada por la prensa del equipo, de lo que podrían conseguirse en este torneo: “Ya he estado en dos competencias como esta. Son de un nivel impresionante y muy fuerte. Creo que este Sub 20 no va a ser la excepción. Va a ser todavía más exigente que los dos ciclos anteriores”.

El oriundo de La Guaira, estado Vargas, también expresó que, a pesar de haber disputado dos sudamericanos, nunca ha logrado clasificar a un Mundial. Pero como dicen por ahí, la tercera es la vencida, y esta podría ser la ocasión en que Herrera, junto a la escuadra nacional, cumpla su objetivo: ir a la Copa del Mundo Corea del Sur 2017.

Por último, el volante analizó a su primer rival en el torneo y afirmó que es un equipo al que le gusta luchar hasta el final: “A Uruguay le gusta el roce. Siempre están corriendo todos los minutos y ya tuve la experiencia de haberlos enfrentado”.

El pitazo inicial, para los dirigidos por Dudamel, será mañana a las seis de la tarde (hora de Venezuela) en el Estadio Olímpico de Ibarra.