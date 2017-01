@vladimirpadrino. Padrino López: La actual GNB es la mejor de la historia venezolana Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, aseguró este viernes que los actuales funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son los mejores preparados en toda la historia de Venezuela. Indicó que están dotados de armas no letales para apaciguar manifestaciones violentas. “Estamos demostrando que somos capaces de proteger con un adoctrinamiento, con una preparación con un entrenamiento acorde a los entandares universales pera el restablecimiento del orden público”, expresó el general en jefe durante el denominado Ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Padrino López aseguró que antes de “la revolución” los funcionarios de la GNB reprimían a los manifestantes con peinillas. “¿Ustedes creen que esto es justo en materia de derechos humanos?, esos derechos que están consagrados en nuestra democracia”, agregó. Indicó que la GNB reconoce que debe actuar bajo la premisa de los derechos humanos. “El (militar) que se salga de ahí tiene que atenerse a las consecuencias. Ellos son consientes que el respeto a los derechos humanos es una política de estado. Con esta demostración de la GNB se evidencia el grado de cohesión de disciplina para proteger al pueblo de Venezuela”, explicó. En el ejercicio militar participaron 76 mil hombres de las Fuerzas Armadas venezolanas y 102 milicianos. Informó que en los próximos días continuarán con las demostraciones militares en varios partes del territorio nacional.

