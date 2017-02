Voluntad Popular Da A Conocer Proyecto De Seguridad Al Colectivo PRENSA VP.- Tinaquillo.- En el proyecto de Voluntad Popular está construir un mejor Tinaquillo, y para ello la organización trabajará primeramente en optimizar la seguridad, siendo este un servicio que debe garantizar la gestión municipio. Jesus Hernández aseguró que, aunado a esto, manifestaron miembros de la organización política que en una ciudad segura habrá desarrollo económico, familiar y social. La idea del grupo de jóvenes es instalar en las comunidades una policía bien formada, dotada, motivada y que esté al servicio de todos. Lo que se busca es que exista un organismo de seguridad que proteja y resguarde la vida y los bienes de los ciudadanos que garantice la paz y tranquilidad en las calles de Tinaquillo, por esta y por muchas razones el equipo de VP sigue en las calles mostrando y dando a conocer los planes y proyectos positivos para el pueblo.

You must log in to post a comment.