Voluntad Popular Legitimó De Forma Valiente Y Aguerrida MIKARLA VILLEGAS San, Carlos.- Como parte del compromiso y ansiedad de los ciudadanos para cambiar la situación del país y encaminarlo a la democracia, los tinaquilleros asistieron masivamente y de forma aguerrida a validar el partido Voluntad Popular (VP). Así lo dijo, Luis Guillermo Graterol, activista de la tolda naranja, quien indicó que terminaron con éxito el proceso histórico de renovación de la tolda política en la jurisdicción. Jornada en la que los activistas cumplieron un papel fundamental en esta validación que también es reafirmar la democracia y la lucha por un mejor país, donde quede visualizada la organización. De igual manera, reconoció el trabajo de las redes populares quienes llevaron a la gran cantidad de personas a los dos puntos de validación, atendiendo el llamado de Leopoldo López, y asumiendo el compromiso de forma cívica para legalizar el partido, y contar una vez más con la estructura política para las venideras elecciones, en beneficio del mejor municipio, estado y país. Graterol, en nombre de sus compañeros de lucha de VP, mostró su más grata satisfacción, al ver que Tinaquillo asumió el reto y validó, porque todos merecen un país democrático, organizado y con la capacidad de elegir lo que realmente se quiere para el futuro. Por ello, esta vez y las que tengan que ser, trabajarán unidos para darle a Venezuela un mejor rumbo, apoyados en los lineamientos e inspiración de Leopoldo López, destacó el entrevistado. “Voluntad Popular es el partido del pueblo, el partido que con un gran dirigente político encarcelado por pensar diferente, le ha dado a los venezolanos la fuerza y la fe para mantenerse de pie en esta lucha, que si bien no es fácil pues tampoco será imposible para cambiar esta crisis política, social y económica que cada vez se acrecienta”, concluyó Graterol.

