@VoluntadPopular pide extensión de la protección de la CIDH a personas que validaron El dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado Luis Florido, acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para solicitar a la organización interamericana que se extienda la protección concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la resolución 475-15 a todos los venezolanos que este fin de semana 11 y 12 de marzo validaron por Voluntad Popular. “Nosotros venimos a solicitar la protección de todos los activistas de Voluntad Popular, tal como lo establece la resolución 475-15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron 160.000 las voluntades que el pasado fin de semana se unieron al partido de Leopoldo López y acudimos hoy a la Organización de Estados Americanos para pedir que las medidas de protección otorgadas por la CIDH se extiendan a todas estas personas. Pedimos al Secretario General de la Organización, Luis Almagro, que le extienda a la CIDH la petición que hoy hacemos y que en vista del informe publicado hace unos días su protección se haga extensiva a todos los activistas de Voluntad Popular”. Florido, aseguró que las 160.000 firmas de hombres y mujeres que validaron por Voluntad Popular demuestran que la tolda naranja es un partido democrático. “Que sepa Nicolás Maduro que Voluntad Popular es un partido democrático, que es un partido que reta al poder y se planta de forma irreverente ante su régimen. Somos una organización que tal como lo establece la resolución 475 del mes de enero tiene medidas y mecanismos de protección. La CIDH ha reconocido la acción del régimen contra los activistas de Voluntad Popular, pero a pesar de estos miles de personas firmaron convencidos de que la lucha de Leopoldo López nos pone en el lado correcto de la historia y que la tolda naranja es el partido libertario de Venezuela. A la OEA le entregamos un detalladoinforme sobre estas 160.000 personas que nos apoyaron, para protegerlos de la represión del régimen.”. Al acto acudieron los miembros de la dirección nacional del partido Juan Andrés Mejía, Ismael León, Olivia Lozano y Gladys Castillo; de los diputados Sergio Vergara y Tamara Adrián; del coordinador nacional de Organización, Samuel Olarte, entre otros dirigentes y activistas de la tolda naranja, que aseguraron que #VoluntadSeRespeta.

You must log in to post a comment.