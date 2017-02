@VoluntadPopular repudia celebraciones del golpe del #4F con campaña #NoMásDictadura Con imágenes que evidencian la profunda crisis que atraviesa Venezuela como consecuencia del modelo dictatorial que se instauró a partir del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Voluntad Popular repudió la celebración del régimen de esta fecha fatídica para el pueblo venezolano con campaña #NoMásDictadura. Nota de prensa La tolda naranja insistió que el 4 de febrero marcó el inicio de la pobreza, el hambre, la inseguridad y la miseria para el pueblo de Venezuela. Afirma que Nicolás Maduro hoy es responsable de la crisis que vive el país, en la que niños mueren de hambre o por falta de medicinas o la inseguridad e interminables colas para adquirir los productos de primera necesidad, por lo que se hace necesario la creación de un Movimiento de Unidad Nacional para ponerle freno a Nicolás Maduro y conquistar el cambio para #LaMejorVzla. Asimismo, recordaron el mensaje de Leopoldo López este 23 de enero: “frente a la dictadura tenemos que ser millones en la calle para lograr #LaSalida. Los pueblos tienen el legítimo derecho de levantarse ante la opresión y autoritarismo como ocurrió el #23E de 1958”. Voluntad Popular continuará en la calle luchando con los venezolanos por #NoMásDictadura y construir #LaMejorVzla.

