@VPCojedes rechazó persecución del gobierno En un ERA encuentro regional de activistas, con la presencia de todos los coordinadores municipales y parroquiales, VP Cojedes rechazo la persecución que ha arreciado el gobierno en los últimos días en contra de líderes de la tolda naranja en todo el país. Alexander Mireles coordinador regional dijo que las acusaciones hechas por Nicolás Maduro al asegurar que la represión del régimen no logrará evitar que la tolda naranja continué creyendo en #LaMejorVzla y siga luchando en todas las trincheras para lograr que todos los derechos sean para todas las personas. Asimismo, criticó la gestión que ha mantenido Tareck El Aissami desde que asumió la vicepresidencia. Mireles destacó que la renovada represión en la primera quincena del 2017 no ha sido una sorpresa para la Unidad Democrática y Voluntad Popular, en ese sentido, destacó que la detención arbitraria del diputado Gilber Caro demuestra una vez más que la tolda naranja tenía la razón cuando argumentaba que los venezolanos enfrentan a una dictadura, con formas de actuar similares a la que tuvo Augusto Pinochet en Chile. Así mismo anunciaron la incorporación de líderes sociales reconocidos tales como el ex alcalde Julio Méndez como coordinador en el Municipio Ricaurte, el profesor universitario Andrew Torres quien formara parte equipo regional, así como también la propuesta del nombre del coordinador regional de VP en Cojedes Alexander Mireles como posible candidato a la gobernación de ese organización política. Finalmente informaron de la visita del Diputado Luis Florido para los próximos días donde harán púbicas más incorporaciones.

