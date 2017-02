WhatsApp supera los 1.200 millones de usuarios Si Facebook continúa creciendo en masa de actividad, su filial WhatsApp tampoco ha perdido fuelle. La conocida aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles ha vuelto a marcar un nuevo récord hasta alcanzar la cifra de 1.200 millones de usuarios mensuales, reseña abc.es. Según ha dado a conocer la compañía americana tras la presentación de sus resultados económicos relativos al trimestre anterior, WhatsApp ha registrado hasta la fecha más de 1.200 millones de usuarios activos al mes, lo que representa un crecimiento en torno al 20% en comparación con el pasado año cuando logró rebasar la barrera de los mil millones de usuarios. En ese sentido, WhatsApp se coloca como la principal herramienta de comunicación para teléfonos móviles inteligentes. Otra aplicación de la compañía matriz, Messenger, se mantiene en los mil millones de usuarios, según los datos internos que maneja el gigante de internet. Un esceario paradógico puesto que ambos servicios compiten entre sí aunque operan, sobre el papel, de manera independiente. Además de estas cifras, la conocida aplicación está presente en 109 países, algunos de ellos compitiendo directamente con otros potentes servicios como Viber o WeChat, de gran adopción en diferentes países asiáticos. Mirando hacia los próximos meses, WhatsApp se prepara para introducir importantes mejoras próximamente, entre las que se encuentra la posibilidad de deshacer los mensajes enviados para evitar así errores, las cuentas verificadas para empresas o un sistema de información en tiempo real a través del aprovechamiento del GPS del móvil.

You must log in to post a comment.