Williams Dávila solicitó salvoconducto a la Presidencia de Parlasur para poder asistir a próxima sesión El Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur, Williams Dávila Barrios, tras negársele su salida del país accionada por el Ejecutivo Nacional, solicitó al Presidente del Parlasur un Salvoconducto para poder asistir a la próxima sesión del organismo regional en Uruguay. “El gobierno venezolano, viola la representación del voto popular del pueblo venezolano para defender con dignidad sus valores y principios al imposibilitarme el salir del país, es por ello que he solicitado un salvoconducto a fin de garantizar mi presencia y ejercicio de funciones parlamentarias en la próxima sesión del Parlamento del Mercosur, al frente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico”, informó Dávila. En ese sentido, el parlamentario narró que “fui sometido a un proceso sistemático de violación de derechos, con el objetivo de callar la voz de pueblo venezolano, entre ellos mi pasaporte fue retenido y anulado a la salida del país, alegando la oficina de migración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que ‘al momento del chequeo migratorio no cumplía con los requisitos para salir del país, motivado a que presento un pasaporte anulado por pérdida’. Cabe señalar, que el reporte de una pérdida del pasaporte es ‘intuito personae’, siendo contradictorio con la realidad, ya que he estado en posesión del mismo sin realizar reporte alguno. Por medio de estas acciones, el Ejecutivo Nacional mantiene una política de persecución, atropello y menoscabo del ejercicio de la función parlamentaria de los Diputados y Parlamentarios venezolanos”. Asimismo, el diputado por Acción Democrática, pidió además a la Presidencia de Parlasur “reafirmar, ante los máximos representantes de los cinco Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, a fin que garanticen el respeto de los fueros y prerrogativas parlamentarias, y se cumplan estrictamente todos los contenidos de los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo de Constitutivo y normas derivadas, en tanto, el respeto y garantía de estas prerrogativas e inmunidades por parte de los Estados miembros del MERCOSUR, es esencial al ejercicio de la función parlamentaria; siendo un hecho alertado y exigido en el pasado, en ejercicio pleno de las potestades del PARLASUR, mediante comunicación MERCOSUR/PM/PRES/OF.40/2016 de fecha 23 de mayo de 2016, dirigida al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señalan y cito ‘El respeto y garantía de estas prerrogativas e inmunidades por parte de los Estados miembros del MERCOSUR es esencial al ejercicio de la función parlamentaria’ en la región, como también resaltó que la inmunidad parlamentaria es la garantía de la independencia y autonomía de los parlamentarios del MERCOSUR y elemento esencial para asegurar el ejercicio efectivo de la democracia”. Finalmente, el parlamentario Williams Dávila exhortó a la comunidad internacional, a la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, instando a expresar el más enérgico repudio por las amenazas y persecución judicial sufridas por los Diputados y líderes políticos, emanadas por orden del Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, en directa violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, condiciones básicas para el ejercicio plural de la ciudadanía.

