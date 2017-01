Wilmen Bravo conquistó IV etapa de la Vuelta al Táchira 2017 El venezolano Wilmen Bravo conquistó este lunes la IV etapa de la edición 52 de la Vuelta ciclística al Táchira, que se disputó entre las poblaciones de Santa Ana del Táchira y Santa Bárbara de Barinas, con una distancia de 165,2 kilómetros, reseñó AVN. Bravo, del Grupo JHS, arribó a la meta en un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 5 segundos. El segundo puesto fue para el colombiano Cristian Torres, del equipo JB Ropa Deportiva Flowerpack, y el tercer lugar para el venezolano Oscar Pinto, del equipo Inv Alexander Oasi Cavett Inv Floguz FSV. En la clasificación general el pedalista John Nava, de la escuadra del Kino Táchira Royal Bikes, se mantiene como líder, seguido por Jackson Rodríguez, del JHS Aves. Bravo asume el liderato en las categorías de Sprint y Puntos. En la I etapa, el italiano Raffaello Bonusi, del equipo Androni Giocattoli, llegó primero; en la II etapa se llevó la victoria Jackson Rodríguez, del Grupo JHS; mientras que en la tercera el ganador fue Yonathan Monsalve, del JHS Aves. Este martes se disputará la V etapa, entre Socopó y Santo Domingo, con una distancia de 141,7 kilómetros. En esta justa, que culminará el domingo 22 de enero, se recorrerán en total 1.292,1 kilómetros divididos en 10 etapas que atravesarán, además de las poblaciones de Táchira, zonas de Barinas y Mérida, entre terreno llano y montañoso. En general se entregarán 15 premios de montaña y 40 sprint puntuables y bonificados. Etapas siguientes El VI tramo del clásico tachirense se correrá el miércoles 18, desde Mérida hasta Tovar, con un recorrido de 134 kilómetros. La VII etapa, que tendrá el recorrido más largo, con 171,6 kilómetros, será el jueves 19 desde Santa Cruz de Mora hasta La Grita. El viernes 20 de enero será la VIII etapa, que irá desde La Fría hasta Casa del Padre, con 129,7 kilómetros de distancia. La IX etapa se desarrollará el sábado 21, con un recorrido de 103,5 kilómetros, desde Ureña a San Antonio del Táchira y culminará con un circuito en el Cerro El Cristo. La X etapa se efectuará el domingo 22 de enero, con un circuito que comenzará en la población de Rubio y terminará en San Cristóbal, con una distancia de 94,2 kilómetros.

